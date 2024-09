Un tribunal d'Israel ordena posar fi a la vaga general dues hores abans de la plantejada

MADRID, 2 set. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Tel-Aviv ha ordenat que la vaga general convocada aquest dilluns pel principal sindicat del país per forçar el govern a negociar amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) l'alliberament dels segrestats durant els atacs del 7 d'octubre conclogui a les 14.30 hores (hora local), malgrat que estava previst que ho fes cap a les 18.00 hores, després d'acceptar una petició contra les protestes.

La decisió ha estat adoptada pel tribunal de Bat Yam, segons mitjans israelians, i ha estat immediatament aplaudida pel ministre de Finances, l'ultradretà Bezalel Smotrich, qui ha reiterat a través d'X que la convocatòria "era política i il·legal".

"El tribunal ha acceptat la nostra posició i ha determinat que la vaga de Histadrut era política i il·legal. Els treballadors israelians avui han anat en massa a treballar", ha sostingut, abans d'afegir que "no és possible perjudicar l'economia israeliana i servir els interessos de (el líder de Hamas a Gaza, Yahya) Sinwar i Hamas".

En les últimes hores s'han registrat nombrosos bloquejos de carreteres a diversos punts del país, a més de suspendre's l'enlairament d'avions a l'Aeroport Internacional Ben-Gurion des de les 8.00 hores (hora local). A més a més, els hospitals funcionen amb l'horari reduït corresponent als caps de setmana, i a les protestes s'hi han sumat universitats i bancs.

D'altra banda, el ministre de Seguretat Nacional, l'ultradretà Itamar Ben-Gvir, ha dit que el seu partit pressiona "el govern per impedir un acord imprudent" amb Hamas. El polític ha estat un dels principals opositors a qualsevol pacte i ha defensat continuar amb la via militar.

"Amb Hamas només s'hi ha de parlar a través de les armes", ha recalcat Ben-Gvir, després que membres del Gvur Forum, integrat per familiars de les víctimes, han bloquejat l'entrada de l'oficina de Benjamin Netanyahu en una protesta contra la vaga, segons 'The Times of Israel'.

El mateix Smotrich va afirmar diumenge que havia ordenat al Tresor no pagar el salari als treballadors públics que s'adhereixin a les protestes. "No es permetrà als caps d'Histadrut fer servir els treballadors com armes per als seus objectius polítics", va destacar.

El president d'Histadrut, Arnon Bar-David, va anunciar diumenge una vaga general i va recalcar que un acord que permeti l'alliberament dels segrestats durant els atacs executats el 7 d'octubre per Hamas i altres milícies palestines "és ara mateix el més important". En aquesta línia, va dir que l'acord sembla que està bloquejat "per consideracions polítiques".

Les crides a la vaga van començar dissabte quan es va trobar els cossos sense vida de sis ostatges durant una operació israeliana al sud de Gaza. Israel va afirmar que van ser executades per Hamas, mentre que el grup islamista afirma que van morir en un bombardeig israelià.