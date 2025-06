Un tribunal dictamina a favor del veto del Govern dels Estats Units a Associated Press

MADRID 7 juny (EUROPA PRESS) -

Un tribunal federal d'apel·lacions dels Estats Units ha dictaminat que el Govern nord-americà pot impedir l'accés a l'agència de notícies Associated Press (AP) a les compareixences del president Donald Trump al Despatx Oval, la mansió Mar-a-Lago i l'Air Force One, després de l'ordre emesa per un jutge a l'abril que obligava l'Administració nord-americana a consentir-ne l'entrada.

"Gran victòria sobre AP avui. Es van negar a revelar els fets ni la veritat sobre el Golf d'Amèrica. Notícies falses!!!", ha escrit el mandatari nord-americà a Truth Social.

Pel tribunal, espais com els esmentats no són oberts al públic general ni a tots els mitjans de premsa per la qual cosa la Casa Blanca té el poder de decidir qui hi pot accedir, en una decisió que ha tirat endavant per dos vots a favor i un en contra, segons indica la cadena de televisió nord-americana CNN.

"Si bé el dret d'Associated Press a informar de manera irresponsable i deshonesta està protegit per la Primera Esmena, no garanteix el dret a un accés sense restriccions a espais limitats, com l'Oficina Oval i l'Air Force One", ha indicat el sotscap del gabinet de la Casa Blanca, Taylor Budowich, en un missatge a X.

A mitjans de febrer, l'Administració Trump va vetar els periodistes de l'agència de notícies per mantenir l'ús de la denominació 'golf de Mèxic', després que el magnat novaiorquès rebategés l'accident geogràfic com a 'golf d'Amèrica'.

D'altra banda, a l'abril el jutge de districte Trevor McFadden, designat pel mandatari republicà durant el seu primer mandat, va sentenciar que el Govern nord-americà havia de tornar a permetre l'entrada a AP als espais vetats.

"El tribunal no ordena al Govern concedir a AP accés permanent al Despatx Oval, la Sala Est ni a cap altre esdeveniment mediàtic. No li atorga un tracte especial", va assegurar el magistrat. "Però tampoc pot rebre un tracte pitjor que el de les seves agències de notícies homòlogues", va afegir.

En aquest sentit, aquesta nova decisió suposa un reconeixement de la política seguida per la Casa Blanca respecte als seus criteris per decidir els mitjans que poden accedir a les compareixences de premsa.

"Estem decebuts amb la decisió del tribunal i estem avaluant les nostres opcions", ha declarat un portaveu d'Associated Press en paraules recollides per CNN.