Un tribunal dels EUA permet a Trump desplegar a la Guàrdia Nacional a l'estat d'Oregon

MADRID, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
La justícia dels Estats Units ha dictaminat aquest dilluns a la nit que el president del país, Donald Trump, pugui desplegar a la Guàrdia Nacional a l'estat d'Oregon, en un impuls a la campanya empresa per la Casa Blanca que ha comportat repetits desplegaments militars a estats i ciutats governades per polítics demòcrates.
Amb dos vots a favor i un en contra, un panell de tres jutges del Tribunal d'Apel·lacions del Novè Circuit ha revocat una ordre que suspenia el desplegament de soldats de la Guàrdia Nacional mentre es resolia l'apel·lació de l'Administració Trump, després d'atorgar al mandatari el control sobre la Guàrdia Nacional d'Oregon en una decisió a inicis d'aquest octubre que mantenia la prohibició de desplegar als militars.
"En lloc de revisar la determinació del president amb gran deferència, el tribunal de districte la va substituir per la seva pròpia determinació dels fets i circumstàncies rellevants", resa l'ordre judicial, recollida pel portal The Hill i que al·ludeix a la decisió de la jutgessa de districte Karin Immergut, que va prohibir a inicis de mes la federalització i el desplegament de tropes de la Guàrdia Nacional i va fixar pel 29 d'octubre un nou judici per valorar la pròrroga d'aquest bloqueig.