Un tribunal dels EUA paralitza i declara "il·legals" la majoria d'aranzels de Trump

MADRID, 29 maig (EUROPA PRESS) -

Un tribunal federal dels Estats Units ha ordenat aquest dimecres per la nit suspendre la major part dels aranzels globals del president, Donald Trump, en considerar que es va extralimitar en les seves funcions quan va adoptar aquesta mesura --que ha declarat "il·legal"-- a principis d'abril saltant-se el Congrés, una fallada que afecta així mateix als gravàmens aplicats a la Xina, Mèxic i el Canadà per combatre l'entrada de fentanil i l'arribada de migrants al país.

El Tribunal de Comerç Internacional nord-americà ha manat paralitzar els aranzels del 30 per cent sobre el gegant asiàtic, els gravàmens del 25 per cent sobre alguns béns procedents de Mèxic i Canadà, a més dels aranzels globals del deu per cent.

"Tot el sistema d'aranzels del Dia de l'Alliberament i altres aranzels de la Llei de Poders Econòmics d'Emergència Internacional de 1977 (IEEPA) és il·legal i està prohibit per una ordre judicial permanent", recull l'escrit, que també ho considera "inconstitucional" en eludir el seu pas pel Congrés.