El tribunal deixa sense càstig Donald Trump pel cas Stormy Daniels

MADRID 10 gen. (EUROPA PRESS) -

El president electe dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha estat condemnat aquest divendres per un tribunal de Nova York a un 'alliberament incondicional', una condemna que no implica ni multa, ni presó ni llibertat condicional, pel cas de suborn a l'exactriu porno Stephanie Clifford, coneguda com Stormy Daniels.

Trump va ser condemnat a l'abril per un total de 34 càrrecs, quan encara no estava ni tan sols confirmat com a candidat oficial a la Casa Blanca. El jutge el va responsabilitzar de falsificació documental per ocultar un pagament de 130.000 dòlars a Stormy Daniels, a qui va pagar perquè no parlés d'una suposada relació extramatrimonial.

El president electe, que s'ha passat mesos denunciant el cas com una persecució política, no ha estat present al tribunal de Nova York i ha escoltat la sentència per videoconferència des de la residència que té a Mar-a-Lago (Florida).

En la declaració final abans d'escoltar la sentència, Trump ha declarat que tot aquest cas "ha representat un pas enrere per a Nova York i el seu sistema judicial" i insistit que l'ocorregut "ha estat una caça de bruixes política", concebuda per malmetre la seva "reputació".