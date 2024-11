Un tribunal d'Argentina cita a declarar l'expresident Alberto Fernández per una causa de corrupció

MADRID 2 nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal argentí ha citat l'expresident d'Argentina Alberto Fernández a prestar declaració el pròxim 20 de novembre per presumptes fets de corrupció amb relació a les irregularitats en la contractació d'assegurances per a empreses públiques mentre governava entre el 2019 i el 2023.

El jutge federal Julián Ercolini ha convocat Fernández i 38 persones més a declarar per "haver intervingut (...) en un esquema de recaptació i distribució de fons públics per mitjà de l'encaminament irregular en la contractació i intermediació en assegurances preses per diferents reparticions públiques a Nación Seguros", segons ha recollit el diari 'Página 12'.

Segons la imputació, "una part dels nomenats, amb la connivència de Fernández, hauria operat en la contractació d'assegurances de diversos ens estatals, i especialment a través de la intermediació de particulars i empreses entre aquests ens i l'asseguradora Nación Seguros".

L'expresident està culpat per administració fraudulenta en perjudici de l'estat. La maniobra, afegeix la resolució, hauria requerit de "la intervenció intencional de funcionaris públics de Nación Seguros i també de les diferents reparticions estatals prenedores de les assegurances en qüestió".

La investigació ha detallat que els acusats "haurien mostrat interès per a un benefici propi o de tercers". Això "hauria donat lloc al fet que gran part d'aquelles contractacions, fora necessari o no, comptessin amb la intervenció de persones físiques o jurídiques que van actuar com a intermediaris sota les figures de productors".

Aquest cas s'afegeix a la imputació prèvia de Fernández per presumptes delictes de lesions i amenaces contra l'ex-primera dama, en els primers compassos d'un procés que ha sacsejat la política argentina.

També, el passat 5 de setembre, la Fiscalia d'Argentina va imputar Fernández per presumpte abús d'autoritat i violació dels seus deures com a funcionari públic en considerar que va estendre "de manera indeguda" la quarantena decretada per la pandèmia de covid-19, que va ser una de les més llargues del món.