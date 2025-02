Un tribunal d'apel·lacions manté el bloqueig a l'ordre de Trump que acaba amb la ciutadania per naixement

MADRID, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal d'apel·lacions nord-americà ha rebutjat aquest dimecres per la nit una sol·licitud d'emergència del Departament de Justícia perquè aixequi la suspensió que un jutge havia imposat per bloquejar la implementació de l'ordre executiva del president dels Estats Units, Donald Trump, per posar fi a la ciutadania per dret de naixement per a fills de migrants.

El panell del Tribunal d'Apel·lacions del Novè Circuit ha indicat que durà a terme una revisió més detallada del cas, amb arguments programats per a juny. Segons els jutges, entre els quals hi ha un designat per Trump, els "apel·lants no han demostrat de manera contundent que és probable que tinguin èxit quant al fons d'aquesta apel·lació".

Aquesta fallada marca la primera vegada que un tribunal d'apel·lacions intervé directament en l'ordre de ciutadania per naixement de Trump, que ha estat objecte d'una desena de demandes en tot el país. Encara que el cas continuï en el novè circuit, el Departament de Justícia pot sol·licitar un recurs d'emergència a l'alt tribunal.

El màxim tribunal de Justícia d'Estats Units ha ratificat en diverses ocasions el dret a la ciutadania per naixement, mentre que el Congrés també va aprovar --fins i tot abans de la ratificació de la catorzena esmena el 1868-- una llei federal que brinda aquest dret als nascuts en sòl nord-americà.