Un tribunal d'apel·lacions denega la petició de Trump d'endarrerir el seu judici per suborn

MADRID, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal d'apel·lacions ha denegat aquest dilluns la petició de l'expresident dels Estats Units Donald Trump de retardar el seu proper judici per suborn per poder considerar si es canvia de lloc la seu, argumentant que el magnat no pot aconseguir un jurat just a Nova York.

La jutgessa Lizbeth González de la Divisió d'Apel·lacions de l'estat ha emès la decisió, sense donar explicacions, després que l'equip legal de l'exmandatari argumentés que era necessari detenir el judici perquè "no es pot seleccionar un jurat imparcial en aquest moment basant-se en l'exposició perjudicial prèvia al judici".

No obstant això, aquesta esmentada decisió afecta únicament a la sol·licitud de retard, no a la moció de canvi de seu, segons ha informat la cadena de televisió nord-americana NBC.

Els advocats de Trump, a més, han assenyalat que han presentat un recurs contra l'ordre de silenci dictada pel jutge Juan Merchán, que lidera el cas per presumpte suborn a l'exactriu de cinema porno Stephanie Clifford, coneguda com 'Stormy Daniels'. En aquesta ocasió consideren que aquesta mesura és inconstitucional, mentre que la selecció del jurat no pot procedir de manera justa a causa de l'exposició del cas "aclaparantment esbiaixada contra" l'expresident.

L'oficina del fiscal del districte ha respost que aquesta exposició no es limita a Manhattan, argumentant que és mundial, en part a causa dels freqüents comentaris de Trump sobre el cas, que tracta d'"avivar" la "propaganda".

L'expresident Trump va ser imputat per més d'una trentena de càrrecs per falsificar registres comercials pel pagament secret de 130.000 dòlars --més de 120.000 euros-- a Clifford amb la finalitat que guardés silenci sobre una suposada relació extramatrimonial que tots dos haurien mantingut en el passat i que el magnat sempre ha negat.

Els pagaments en si no suposen una il·legalitat, però sí la forma en què els hauria efectuat Trump, que hauria requerit de la mediació del seu llavors advocat Michael Cohen per ocultar els desemborsaments a través del conglomerat empresarial liderat per l'expresident nord-americà.