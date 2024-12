El Tribunal Constitucional de Romania anul·la la primera volta de les presidencials

MADRID 6 des. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional ha decretat aquest divendres l'anul·lació de la primera volta de les eleccions presidencials i, per tant, l'obligació de repetir tot el procés des de l'inici, en una data que ara ha de posar sobre la taula el govern de Romania.

El candidat independent Calin Georgescu, amb un discurs nacionalista i ultradreta, es va imposar contra pronòstic en aquesta primera ronda, enfront de la conservadora Elena Lasconi. Tots dos s'havien de tornar a enfrontar en les urnes aquest pròxim diumenge.

No obstant això, el Constitucional ha ordenat "per unanimitat" tornar a la casella de sortida, segons consta en un comunicat en el qual el tribunal no ha detallat els motius exactes que ha tingut en compte. "La decisió és definitiva i vinculant", ha estipulat.

Els dubtes sobre el procés havien derivat en un recompte dels vots dipositats en aquests comicis, en els quals el Consell Suprem de Defensa Nacional de Romania va detectar intents d'ingerència russa. Així mateix, les autoritats van denunciar que Georgescu s'havia beneficiat d'una presència encoberta a TikTok, que no el va catalogar com a candidat.

La sentència s'ha de publicar al butlletí oficial i el govern està abocat a elaborar un calendari nou, amb un termini de fins a tres mesos, segons la cadena pública TVR. El mandat de l'actual president, Klaus Iohannis, expira el 21 de desembre, però té un marge de pròrroga en cas que la situació ho requereixi.

L'OMBRA RUSSA

El cap d'estat de Romania és qui marca les directrius en política exterior i de seguretat, per la qual cosa el perfil prorús de Georgescu preocupa entre gran part dels socis de Bucarest, tant a la UE com a l'OTAN.

En una entrevista aquest mateix divendres a la BBC, Georgescu va negar que fos "l'home de Moscou" en aquestes eleccions, malgrat que sí descriu el president rus, Vladímir Putin, com un "patriota" i un "líder". També va avançar que, si aconsegueix la presidència, l'ajuda militar i política a Ucraïna serà "zero".

"Tot es deté. Haig de preocupar-me de la meva gent. Tenim ja molts problemes", va declarar Georgescu, confés admirador també de líders com l'hongarès Viktor Orbán i el nord-americà Donald Trump.