Un tribunal condemna a sis i set anys de presó les dues periodistes que van informar de la mort de Mahsa Amini

MADRID, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal iranià ha condemnat en principi a sis i set anys de presó les periodistes Elahe Mohamadi i Niloofar Hamedi per informar de la mort sota custòdia de la jove kurda-iraniana Mahsa Amini el setembre de l'any passat, suposadament per portar mal posat el vel islàmic, en un incident que va desencadenar l'onada de protestes populars més grans de la història recent de la república islàmica.

Les dues reporteres han estat condemnades per una varietat de delictes en un cas que encara poden presentar davant el Tribunal d'Apel·lacions. No obstant això, si aquesta cort resol en contra seva, hauran de complir la pena de presó més llarga de totes a les que han estat condemnades, especifica el comunicat oficial d'aquest diumenge, recollit per l'agencia iranià Mizan.

Així les coses, Mohamadi compliria la pena corresponent al més sever dels seus delictes: sis anys de presó per "cooperar amb l'hostil Govern dels Estats Units. La periodista, no obstant això, també ha estat condemnada per conspirar per delinquir contra la seguretat de l'Estat (cinc anys de presó) i per propagar activitats contra la República Islàmica de l'Iran (un any de presó).

Niloofar Hamadi compliria set anys de presó per cooperació amb els EUA, però també ha estat declarada culpable dels altres dos mateixos delictes que la seva companya: conspirar per delinquir contra la seguretat de l'Estat i per propagar activitats contra la República Islàmica de l'Iran, segons el dictamen del Tribunal Revolucionari de Teheran.

Hamedi va ser la primera periodista a informar sobre el cas d'Amini des de l'hospital on estava en coma, difonent imatges de la família de la jove envoltant el llit del centre sanitari, segons recull el diari 'The Guardian'.

Per la seva banda, Mohamadi va escriure un reportatge sobre el funeral de la jove i ha estat acusada pel règim de rebre entrenament com a agent estranger.