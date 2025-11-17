Un tribunal condemna a mort a l'exprimera ministra Sheij Hasina per crims contra la humanitat

MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
L'exprimera ministra del Bangladesh Sheij Hasina ha estat condemnada aquest dilluns a la pena de mort per crims contra la humanitat comesos durant la cruenta repressió de les protestes del juliol i l'agost del 2024, que va costar la vida a unes 1.400 persones i que finalment va provocar la seva caiguda, després de quinze anys de mandat.
El Tribunal Internacional de Crims del Bangladesh ha dictat també pena de mort per qui fos el ministre de l'Interior durant aquells fets, Asaduzaman Jan Kamal, mentre que a l'exinspector general de Policia Choudri Abdulá al Mamun, qui va col·laborar en el procés judicial, li ha imposat cinc anys de presó.
El tribunal ha dictaminat la confiscació dels béns de Hasina, fugida a l'ndia i que té altres tres casos pendents en aquesta mateixa cort, establerta el 2009 per investigar i enjudiciar crims de genocidi i de lesa humanitat: dos per desaparició forçada i un altre per la repressió d'unes protestes del 2013.