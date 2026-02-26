Un tribunal anul·la una de les sentència de presó contra l'empresari de mitjans xinès Jimmy Lai

Geovien So/SOPA Images via ZUMA / DPA - Arxiu
MADRID, 26 febr. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal d'apel·lacions de Hong Kong ha anul·lat aquest dijous la condemna per frau a cinc anys i nou mesos de presó contra l'activista i magnat dels mitjans de comunicació Jimmy Lai, de 78 anys, a qui la Fiscalia havia acusat d'operar una consultora des del seu ja desaparegut diari 'Apple Daily'.
La cort, amb tot, ha considerat que el Ministeri Públic no va aconseguir demostrar que Lai i un altre executiu de l'empresa Next Digital, Wong Wai Keung, de 61 anys, haguessin dut a terme una "falsa representació", considerant també que el tribunal que els va condemnar no havia considerat "certs assumptes rellevants per (el seu) estat mental", segons ha recollit el diari 'South Xina Morning Post'.
D'aquesta manera, el tribunal hongkonguès ha retirat a Lai la condemna de cinc anys i nou mesos de presó que havia rebut el 2021 i que acabaria el 2026, dins d'escassos mesos.