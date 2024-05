Tres morts en un nou atac rus amb míssils a la ciutat d'Odessa

Rússia diu haver tocat la caserna general del comandament sud de les forces armades ucraïneses



MADRID, 1 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys tres persones han mort per un atac amb míssils balístics llançats per les forces russes a la ciutat ucraïnesa d'Odessa, el segon en menys de dos dies, després que dilluns hi va haver un altre bombardeig que va deixar cinc víctimes mortals en aquesta mateixa localitat.

El governador d'Odessa, Oleg Kiper, ha informat en el seu compte de Telegram d'aquest últim atac, que ha malmès infraestructures civils i ha confirmat que almenys tres persones més han resultat ferides, al marge dels morts.

El fiscal general d'Ucraïna, Andri Kostin, va denunciar l'ús de municions clúster en l'atac de dilluns a Odessa, que va deixar cinc morts i prop de 30 ferits, i va acusar Rússia de violar el Dret Internacional, ja que es tracta d'armament prohibit pel seu impacte indiscriminat sobre la població civil.

Per la seva banda, el Ministeri de Defensa de Rússia ha dit haver tocat la caserna general del comandament sud de les forces armades d'Ucraïna en el marc d'aquests atacs.

"L'aviació tàctica i l'artilleria russa han aconseguit les forces enemigues i el seu equipament militar", ha indicat el Ministeri rus en un comunicat en el qual ha assegurat que l'exèrcit rus registra avanços i millores de posicions en "tota la línia de front".