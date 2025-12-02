Tres detinguts després dels escorcolls al Col·legi d'Europa i el SEAE

L'excap de la diplomàcia europea Federica Mogherini està sota custòdia policial, segons els mitjans belgues
BRUSSEL·LES, 2 des. (EUROPA PRESS) -
Tres persones han estat detingudes en una operació policial per presumpte frau amb fons europeus destinats a la creació de l'acadèmia diplomàtica europea que implica el Col·legi d'Europa a Bruges i el Servei Europeu d'Acció Exterior (SEAE) a Brussel·les, en què s'ha escorcollat les seves seus en una investigació dirigida per la Fiscalia Europea (EPPO).
L'operació parteix d'una investigació per presumpte frau relacionat amb la formació amb fons europeus de joves diplomàtics, ha informat la mateixa EPPO. Seguint la petició del ministeri fiscal, la policia belga ha escorcollat diversos edificis del Col·legi d'Europa a Bruges, la seu del SEAE a Brussel·les i els habitatges dels sospitosos, tres dels quals han estat detinguts.
El diari belga 'Les Echos' assenyala que l'ex-alta representant de la UE Federica Mogherini, que va passar a ser rectora del Col·legi d'Europa, es troba entre les tres persones sota custòdia policial, una informació que recullen altres mitjans del país.
En una conferència de premsa a Brussel·les, els portaveus de l'executiu europeu i del SEAE han evitat entrar en detalls. La portaveu d'Exteriors, Anitta Hipper, ha confirmat l'escorcoll i ha apuntat que l'operació està relacionada amb activitats "del mandat anterior", això és, l'etapa de Josep Borrell al capdavant del SEAE, si bé no han revelat la identitat ni els possibles càrrecs dels detinguts.
Al focus de la Fiscalia hi ha el projecte de l'Acadèmia Diplomàtica de la UE, un programa de formació de nou mesos per a joves diplomàtics dels estats membres, que va ser adjudicat pel SEAE al Col·legi d'Europa a Bèlgica en una licitació per al curs 2021-2022.