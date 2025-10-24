El TPI reafirma la seva jurisdicció en el procés contra l'expresident de les Filipines Rodrigo Duterte

MADRID, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha rebutjat aquest dijous per la nit la impugnació de la seva jurisdicció presentada per la defensa de l'expresident de les Filipines Rodrigo Duterte, detingut a l'Haia per crims contra la humanitat, desestimant l'argument del seu equip legal contra les competències de la cort.
En concret, els jutges han reivindicat l'article 127(2) de l'Estatut, que "garanteix que es respecti el dret d'un Estat a retirar-se de l'Estatut, al mateix temps que s'assegura que no pugui abusar d'aquest dret protegint a persones de la justícia en relació amb presumptes crims que ja estan sent examinats pel Tribunal".
L'exmandatari de 80 anys ha estat acusat formalment d'haver estat "coautor indirecte" de 19 assassinats entre el 2013 i el 2016, quan va ser regidor de la localitat de Dávao, mentre que els altres dos càrrecs imputats es refereixen la seva etapa al capdavant del país.