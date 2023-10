El TPI fa una crida per recaptar dades sobre el conflicte entre Israel i Hamas

MADRID, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha fet una crida pública per mirar de recaptar "informació rellevant" que pugui acreditar possibles crims de guerra durant l'actual conflicte entre Israel i Hamas.

L'oficina fiscal disposa del lloc web https://otplink.icc-cpi.int/, en el qual tothom pot notificar incidents fins i tot de manera anònima. Entre les dades que poden avalar la denúncia figuren la data, la localització o una explicació dels fets.

Fonts de la Fiscalia, que lidera el britànic Karim Khan, han recordat a Europa Press que hi ha una investigació oberta pels possibles crims de guerra comesos als Territoris Palestins i que el mandat "s'aplica a l'actual context". La investigació es va obrir el 2021, però es remunta als fets esdevinguts el juny del 2014.

"Tenim jurisdicció sobre qualsevol crim recollit en l'Estatut de Roma, com el genocidi, crims de guerra i crims de lesa humanitat comesos per palestins a Israel i també sobre qualsevol crim comès per les forces d'Israel a Palestina", va explicar Khan en una entrevista recent a la BBC.