El TPI emet dues ordres d'arrest contra Xoigú i el cap de l'exèrcit de Rússia

Afirma que tots dos són presumptament responsables de crims de guerra i crims contra la humanitat

MADRID, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emès aquest dimarts dues ordres d'arrest contra l'exministre de Defensa de Rússia Serguei Xoigú i el cap de l'Estat Major de les Forces Armades, Valeri Gueràssimov, per la seva responsabilitat en possibles crims de guerra durant la invasió d'Ucraïna, desencadenada el febrer del 2022 per ordre del president del país euroasiàtic, Vladímir Putin.

L'organisme ha indicat que Xoigú i Gueràssimov serien responsables de "crims internacionals" comesos "almenys" entre octubre del 2022 i març del 2023, inclòs el seu paper en presumptes crims de guerra per atacs contra objectius civils i crims contra la humanitat amb "actes inhumans" en el marc de la guerra".

"Hi ha motius raonables per creure que tenen responsabilitat penal individual pels crims esmentats", ha indicat, bé sigui per "cometre els actes juntament amb altres" com per "ordenar la comissió d'aquests crims" o "el seu fracàs a l'hora d'exercir un control adequat sobre les forces sota el seu comandament" durant la invasió del país veí.