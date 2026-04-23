El TPI confirma tots els càrrecs contra l'expresident filipí Duterte i l'envia a judici

MADRID 23 abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha confirmat aquest dijous tots els càrrecs presentats contra l'expresident filipí Rodrigo Duterte, acusat de cometre crims de lesa humanitat durant l'anomenada 'guerra contra les drogues', per la qual cosa ha decidit enviar-lo a judici.
La sala de qüestions preliminars I ha confirmat per unanimitat els tres càrrecs sobre presumptes crims de lesa humanitat després de les audiències judicials prèvies al judici que s'han fet durant els darrers mesos, tal com ha assenyalat el tribunal en un comunicat.
Així, ha indicat que hi ha indicis "significatius" per considerar que Duterte és "responsable d'aquests crims i dels delictes d'assassinat i d'intent d'assassinat" d'acord amb l'article 7 de l'Estatut de Roma --el tractat fundacional del TPI--. "Aquests delictes van ser comesos com a part d'un atac sistemàtic a la població civil en territori filipí entre novembre del 2011 i 2019", ha puntualitzat el TPI en relació amb part del seu mandat com a president del país.
La sala ha arribat a aquesta conclusió després de revisar les proves i els arguments presentats per la Fiscalia i després de rebutjar els intents de la defensa de presentar nous informes sobre l'estat de salut de l'exmandatari, de 81 anys. També han atès els documents presentats per les parts interessades, entre els quals hi ha grups de víctimes i familiars.