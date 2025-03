Tots els líders europeus excepte Orbán prometen donar "suport militar" a Ucraïna

BRUSSEL·LES 20 març (EUROPA PRESS) -

Els líders de la Unió Europea (UE) han promès aquest dijous donar "tot el suport militar" i proporcionar "garanties de seguretat" a Ucraïna, a més de reclamar que Rússia mostri una "veritable voluntat política" de posar fi a la guerra, acord sobre el qual no hi ha hagut unanimitat ja que no compta amb l'aprovació del primer ministre hongarès, Viktor Orbán, que manté el seu rebuig a les iniciatives de suport a Kíiv.

Les conclusions de la cimera extraordinària de Brussel·les a les quals han arribat els vint-i-set subratllen que la UE aportarà "tot el suport militar, i també les garanties de seguretat per a Ucraïna", tot i que insisteixen que es tindrà en compte "els interessos de seguretat i defensa de tots els estats membres".

En plenes converses entre Rússia i els Estats Units (EUA), la UE insisteix en una pau "justa, duradora i global" que es basi en els principis de la Carta de les Nacions Unides i dona suport a la proposta d'una treva de 30 dies que van acordar Washington i Kíiv i que ara com ara Rússia només accepta parcialment per a instal·lacions energètiques.

Els líders europeus han arrencat la cimera amb una conversa per videoconferència amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, amb qui han tractat la situació sobre el terreny i els incipients contactes liderats per Washington per a un acord de pau. Fonts europees assenyalen que els dirigents europeus comparteixen que les negociacions reals encara no s'han produït i coincideixen a buscar que la UE influeixi en el procés.

En tot cas, la cimera d'aquest dijous ha consolidat l'escenari d'una UE que manté el rumb pel que fa a l'ajuda a Ucraïna sense comptar amb Hongria, ja que evita el veto d'Orbán redactant un annex a les conclusions finals subscrit per la resta de dirigents europeus. "Si es manté la divergència estructural, seguirem avançant a 26", ha explicat una font abans de la cimera europea.