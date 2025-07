Tornen a Colòmbia uns altres 118 ciutadans deportats des dels Estats Units

MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri d'Exteriors de Colòmbia ha anunciat aquest dissabte el retorn a casa d'uns altres 118 ciutadans colombians que han estat deportats des de Louisiana (EUA) en un vol noliejat pel Govern nord-americà "en el marc de la cooperació bilateral en temes migratoris" entre tots dos països.

"Els connacionals, provinents d'Alexandria (Louisiana), van ser 90 homes i 28 dones. Cap presenta assumptes judicials pendents. La tornada es va fer sota garanties humanitàries, conforme a l'acordat entre tots dos governs", ha explicat l'executiu colombià en un comunicat oficial.

L'aterratge ha tingut lloc a la capital del país, Bogotà, i el trasllat s'ha fet "amb ple respecte pels drets humans" de les persones deportades, les quals es dotaran amb "un estipendi de mil dòlars per part del Govern nord-americà després de la seva deportació", segons informa la mateixa nota.

El retorn d'aquests ciutadans es dona en un context de recents tensions diplomàtiques entre Colòmbia i els Estats Units. Les relacions entre tots dos països no passen pel seu millor moment des que Donald Trump va tornar a la Casa Blanca el gener d'aquest any.

Aquest mateix mes, va sorgir la primera crisi després que el president colombià, Gustavo Petro, es negués a permetre l'aterratge de dos avions amb 160 colombians deportats a causa de les males condicions en les quals eren traslladats.

Aquesta decisió va generar una reacció per part Donald Trump, qui en represàlia va respondre amb la imposició de noves taxes comercials, controls a les exportacions i limitacions en l'emissió de visats.

La situació, que es va allargar durant diversos dies, va ser superada gràcies a intenses negociacions diplomàtiques en les quals Washington i Bogotà van acordar establir noves directrius per a les repatriacions, donant prioritat a criteris humanitaris, i aixecar les sancions que s'havien imposat mútuament.

No obstant això, la relació bilateral entre els Estats Units i Colòmbia ha quedat entelada per un clima de desconfiança que no acaba de dissipar-se a causa del creixent enduriment de les polítiques migratòries de Trump en el que va del seu segon mandat.