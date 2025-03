Tornados i tempestes de calamarsa deixen 31 morts al seu pas nocturn pel sud i mig oest dels EUA

MADRID 16 març (EUROPA PRESS) -

Les autoritats dels estats nord-americans de Missouri, Arkansas i Texas, al mig oest i el sud del país, han confirmat almenys 31 morts al pas d'una devastadora sèrie de tornados i tempestes de calamarsa que han sacsejat més d'una desena de comtats des de divendres.

A Missouri, el comtat de Wayne ha estat el més afectat, amb sis morts, seguit d'Ozark (tres morts), Wayne i Jefferson, amb un mort cadascun, segons ha fet saber la policia de patrulles d'autopista de l'estat a través d'X. En total, aquest estat ha registrat dotze morts, segons recull la CNN.

La policia ha constatat enormes danys materials a la zona, "des d'arbres i cables elèctrics caiguts fins a edificis comercials i residencials danyats".

A l'estat de Kansas, una tempesta de pols va desencadenar un accident de trànsit en què es van veure involucrats fins a 50 vehicles i en el qual almenys vuit persones van perdre la vida.

A Arkansas han mort tres persones per una altra sèrie de tempestes nocturnes concentrades sobretot al comtat d'Independence, al nord de l'estat, on també s'han identificat 32 ferits, segons les dades de la Divisió de Gestió d'Emergències d'Arkansas (ADEM) recollits pel mateix mitjà.

Per la seva banda, les autoritats de Mississipi han reportat quatre defuncions com a conseqüència de les tempestes, que han afectat especialment els comtats de Covington i Whalthall, on han tingut lloc aquestes quatre morts.

A Texas, s'ha registrat la mort d'almenys tres persones per accidents de trànsit a causa de la tempesta. Dues d'aquestes morts les van causar col·lisions al comtat de Parmer, al sud-oest de l'estat i una tercera a la interestatal 40 del comtat de Gray, ha fet saber a CNN la portaveu policial, sergent Cindy Barkley.

L'últim dels morts ha estat identificat a Oklahoma; mort que el Departament de Gestió d'Emergències atribueix a l'escassa visibilitat arran de les condicions metereológicas al comtat de Garfield.

L'avaluació dels efectes del temporal continua en curs i les autoritats no descarten trobar més víctimes en les pròximes hores. Gairebé 270.000 clients estan sense electricitat arran de les tempestes, que continuaran durant les pròximes hores amb més tornados, ratxes de vent de gran potència i generalitzades i fins i tot calamarsa de gran grandària, segons el servei meteorològic nacional dels EUA.

De moment, la governadora d'Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, ha declarat aquest mateix dissabte l'estat d'emergència a l'estat després de la devastació causada per les tempestes, una situació de crisi que s'allargarà durant les dues setmanes vinents, fins al 29 de març.