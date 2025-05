Un tornado mata cinc persones a Missouri (EUA) enmig d'importants tempestes que arrasen el país

MADRID 17 maig (EUROPA PRESS) -

Un tornado ha deixat aquest divendres cinc persones mortes a la ciutat de Saint-Louis (Missouri) als Estats Units enmig d'una onada de tempestes i temps meteorològic extrem que arrasen la zona centre i sud del país.

"La pèrdua de vides i la destrucció que ha patit Saint-Louis arran de la tempesta d'avui són horribles, i els meus pensaments avui estan amb tots els que han vist les seves vides afectades", ha assenyalat l'alcaldessa de Saint-Louis en un missatge d'X.

Les tempestes que han aparegut a l'estat de Missouri han provocat l'esfondrament d'edificis i el despreniment de sostres d'habitatges que han estat arrencats per la força del vent, segons ha informat la cadena nord-americana ABC News.

L'alcaldessa ha demanat als ciutadans que no surtin de casa pel risc que el temporal torni a carregar amb violència a la ciutat. "En els pròxims dies tindrem moltes oportunitats d'ajudar i molta feina per fer. Però per aquesta nit, si us plau, quedeu-vos a casa i permeteu que els nostres rescatistes facin la seva feina", ha indicat.

El perill de tornado es desplaça cap a l'est i durant les pròximes hores els estats d'Illinois, Indiana, Ohio o Kentucky estan sota amenaça de temps extrem, així com aquells més al sud com Texas, Oklahoma o Arkansas.