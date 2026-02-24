Tòquio preveu el desplegament d'un nou sistema de míssils en una illa prop de Taiwan

MADRID 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Defensa del Japó, Shinjiro Koizumi, ha informat aquest dimarts que el país té previst desplegar un nou sistema de defensa antiaèria a l'illa de Yonaguni, la més propera a Taiwan, de cara a l'any 2031, una maniobra que podria fer saltar les alarmes a mesura que creix la tensió entre Tòquio i Pequín.
Koizumi ha indicat que ja han començat els treballs de preparació per a aquest desplegament de míssils, que inclouen el disseny i el desenvolupament de la infraestructura i que després es desplegaria a la zona, si bé ha afirmat que els terminis "podrien canviar", segons informacions recollides pel diari 'The Japan Times'.
En aquest sentit, ha assenyalat que s'anirà comunicant a l'opinió pública a mesura que es desenvolupi el pla, i ha detallat que s'espera que aquests projectils siguin míssils terra-aire amb un abast tipus 3. Així, ha confirmat que s'instal·larien al campament de Yonaguni.
L'anunci d'aquest projecte, del qual Koizumi ja havia parlat al novembre durant una visita a l'illa, es produeix en un moment en què les relacions amb la Xina es continuen deteriorant arran de les declaracions de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a finals del 2025 sobre que Tòquio podria intervenir militarment en cas que la Xina ataqui Taiwan --que considera una província més sota el seu territori--.
Aquest desplegament respondria a l'increment de les activitats militars de la Xina a la zona, on va dur a terme maniobres militars a gran escala el passat mes de desembre. Durant aquells exercicis, diversos caces xinesos es van acostar a Yonaguni.
El ministre japonès ha insistit que aquest desplegament podria "reduir les possibilitats que es produeixi un atac contra territori japonès". "La idea que augmentarà les tensions a nivell regional no és adequada", ha afegit.
Pequín ha denunciat reiteradament que els plans de Tòquio de col·locar míssils prop de l'illa de Taiwan són un intent de "provocar una confrontació". Les tensions entre les parts han augmentat arran de l'arribada al càrrec de Takaichi.