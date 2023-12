El TJUE nega la legitimitat a una sala del Suprem polonès per no ser "independent i imparcial"

BRUSSEL·LES, 21 des. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha rebutjat una qüestió prejudicial plantejada per la sala de control extraordinari i d'afers públics del Tribunal Suprem de Polònia en considerar que, d'acord amb el dret de la UE, no es pot considerar un "òrgan jurisdiccional", ja que no compleix els criteris pels quals pot ser considerat "independent i imparcial".

Com a teló de fons figuren els dubtes que susciten les reformes judicials a Polònia, impulsades per l'anterior govern i que ja van portar la Comissió Europea a denunciar una reculada en matèria de drets, en la mesura en què Brussel·les entenia que les autoritats polítiques s'estaven extralimitant en relació amb un poder teòricament independent.

La sala de control extraordinari i d'afers públics del Suprem, un dels òrgans sota sospita, havia presentat davant el TJUE una qüestió prejudicial en relació amb un cas en el qual un jutge havia sol·licitat al Consell Nacional del Poder Judicial ampliar la seva vida laboral. El tribunal europeu no entra a examinar el fons dels dubtes plantejats i declara "inadmissibles" les prejudicials.

El TJUE, que cita entre els seus arguments la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans que ja qüestionava la independència de la sala de control extraordinari en virtut de com havien estat nomenats els seus membres, entén que aquests magistrats poden suscitar "dubtes legítims". "En conseqüència, no té la condició de tribunal independent i imparcial, establert prèviament per la llei", ha sentenciat.