Un tiroteig a Seattle (EUA) deixa "múltiples" víctimes

Europa Press/Contacto/Bruce Chambers - Arxiu
MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Un tiroteig d'aquest diumenge a la ciutat de Seattle, al nord-oest dels Estats Units, deixa ja "múltiples víctimes", segons ha informat el Departament de Policia de la ciutat, sense especificar més detalls de moment.
"La Policia està investigant un tiroteig. Hi ha múltiples víctimes. Els trets s'han produït al Seattle Center", ha indicat el cos policial en un comunicat en el qual ha assenyalat que pròximament oferirà més dades.
Al seu torn, la Policia de Seattle ha instat a la ciutadania a evitar aquesta zona en la qual, segons mitjans nord-americans com la CNN, estava sent celebrat un festival gastronòmic a poca distància de la icònica Agulla Espacial, emblemàtica torre de la ciutat.