Un tiroteig a prop de l'ambaixada d'Israel a Jordània deixa un mort i tres policies ferits

MADRID 24 nov. (EUROPA PRESS) -

Un home va ser abatut i tres policies han resultat ferits aquest diumenge a Amman, la capital de Jordània, durant un tiroteig entre l'individu, que passejava armat a prop de l'ambaixada d'Israel, i les forces de seguretat.

La Direcció de Seguretat Pública jordana va informar que hi havia una persona armada a la zona d'Al Rabiah, on hi ha l'ambaixada israeliana, per això les forces de seguretat s'hi van traslladar per localitzar-lo, segons ha informat l'agència de notícies Petra.

Un cop localitzat, es va produir un tiroteig entre l'individu i la patrulla que es va saldar amb l'home mort i tres policies ferits; els membres de les forces de seguretat van ser traslladats a l'hospital i les autoritats han iniciat les investigacions.