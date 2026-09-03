Un tiroteig a Minneapolis deixa almenys 2 morts, a més del tirador, i 6 ferits, inclosos 3 policies

Europa Press/Contacto/Minneapolis Star Tribune
MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys 2 persones han mort aquest dimecres al centre de Minneapolis, al nord-oest dels Estats Units, víctimes d'un tiroteig que també ha deixat 6 ferits, 3 d'ells policies, i en el qual el tirador també ha mort.
"El presumpte autor dels trets ha mort. Set persones han estat traslladades a l'Hennepin Healthcare. Una d'elles ha mort a l'hospital. Hi ha una persona que ha mort al lloc dels fets", ha explicat a les xarxes l'Ajuntament de Minneapolis.
En el mateix fil de publicacions, el govern local ha precisat que "tres agents (de Policia) han resultat ferits, dos d'ells ferits de bala". Els 3 han estat traslladats al citat centre hospitalari, ha assenyalat l'Ajuntament, que ha detallat que "un d'ells ha patit una ferida de bala a la cama" per la qual la seva vida no correria perill, mentre que "un altre agent està sent operat en aquests moments". Al tercer policia, agrega la publicació, "se li estan realitzant proves per avaluar una lesió" que tampoc encarnaria major gravetat.
L'ajuntament ha explicat que "aproximadament a les 16.36 hores d'avui (hora local, 23.36 hores a Espanya peninsular i Balears), es va enviar a agents del Departament de Policia de Minneapolis (MPD) a un tiroteig al número 15 del carrer Grant Est".
"A l'interior, els agents es van trobar amb les víctimes i van sentir més trets. Els agents van seguir el so dels trets fins a una planta superior de l'edifici. En aquesta planta, els agents es van trobar amb una boirina que limitava considerablement la seva visibilitat", ha relatat.
Actualment, "la zona ja és segura", ha assenyalat l'administració local, subratllant que "en aquests moments no existeix cap amenaça per a la població".
D'altra banda, del tirador es desconeixen fins al moment tant la seva identitat com el seu mòbil, així com la manera en què ha mort, segons ha assenyalat el sergent de Policia Garrett Parten en declaracions recollides per la cadena NBC.