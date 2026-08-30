Un tiroteig en una festa deixa almenys un mort i cinc ferits al nord de Suïssa

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MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys una persona ha mort i cinc han resultat ferides aquesta matinada al nord de Suïssa per un tiroteig a la localitat d'Aarau, l'autor de la qual s'ha donat ara com ara a la fuga, segons ha informat la Policia a les xarxes socials.
Algunes de les víctimes estan en estat greu, segons la Policia d'Aarau, i els possibles motius, així com les circumstàncies exactes de l'acte delictiu, "encara estan poc clars".
La festa es feia als voltants d'una pista de curses de cavalls quan van començar els trets al voltant de les 03.00 de la matinada (hora a l'Espanya peninsular i Balears).
La Policia cantonal d'Argovia ha procedit a acordonar la zona sencera, incloent els terrenys al voltant de la pista, com una piscina i un camp esportiu. Els afectats que no han necessitat d'hospitalització han passat la nit en un gimnàs proper.