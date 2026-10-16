Un tiroteig en una escola d'Oregon deixa almenys tres nens i un adult morts, a més del tirador

ESCUELA PRIMARIA DE SILVER RAIL (EEUU) EN FACEBOOK
MADRID, 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Un tiroteig perpetrat aquest dijous a l'escola primària Silver Rail d'Oregon (Estats Units) s'ha saldat amb cinc morts, entre els quals es troben tres nens de cinc, vuit i onze anys, una professora i el propi assaltant, identificat com un jove de 16 anys resident en la localitat; a més, un menor de set anys i un docent de 54 han estat traslladats a l'hospital St. Charles Bend en estat crític.
El cap de Policia de la ciutat, Mike Krantz, ha detallat en roda de premsa que el tirador va forçar la seva entrada al centre educatiu disparant contra les portes, que es trobaven bloquejades i l'assaltant va ser detingut per un membre de la comunitat que va presenciar com el sospitós irrompia a les instal·lacions, el va perseguir cap a l'interior i es va enfrontar a ell, abatent-lo a trets.
La seqüència dels fets va començar a les 12.59 hores (hora local, les 21.59 hores a Espanya peninsular i Balears), quan el centre d'emergències va rebre la trucada d'una persona que denunciava haver rebut múltiples trets en el seu vehicle efectuats amb un arma llarga i en els minuts següents, desenes de trucades van alertar de la presència del tirador a l'interior del col·legi.