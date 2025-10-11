Publicat 11/10/2025 16:38

Un tiroteig després d'un partit de futbol americà deixa almenys quatre morts i 12 ferits a Mississipi

MADRID 11 oct.

Almenys quatre persones han mort i 12 han resultat ferides en un tiroteig ocorregut aquest dissabte de matinada en l'estat nord-americà de Mississipi al final d'un partit entre instituts de futbol americà de la localitat de Leland.

L'alcalde de la ciutat, John Lee, ha confirmat el balanç provisional de víctimes a la cadena CBS. Cap sospitós es troba encara sota custòdia.

L'incident ha tingut lloc al carrer principal d'aquesta petita localitat d'uns 4.000 habitants al final de la trobada que enfrontava a l'equip de l'institut local contra l'institut de la localitat de Charleston.

