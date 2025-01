TikTok anuncia la fi dels seus serveis als EUA "temporalment" i treballa per restaurar-lo "tan aviat com sigui possible"

MADRID 19 gen. (EUROPA PRESS) -

L'aplicació TikTok ha anunciat aquest diumenge la fi dels seus serveis als Estats Units "temporalment" i ha assegurat que està treballant per tornar a operar "tan aviat com sigui possible", després que el Tribunal Suprem nord-americà va avalar aquest divendres la llei que estipula la suspensió de l'ús de la plataforma audiovisual a partir del 19 de gener a tot el país en considerar-la una amenaça per a la seguretat dels nord-americans.

"Lamentem que una llei nord-americana que prohibeix TikTok entri en vigor el 19 de gener i ens obligui a deixar els nostres serveis temporalment fora de servei", es llegeix en una notificació enviada als usuaris de l'aplicació i recollida per l'agència Bloomberg.

"Estem treballant per restaurar el nostre servei als EUA tan aviat com sigui possible, i apreciem el seu suport. Sisplau, estigueu atents", ha afegit la plataforma en el mateix missatge, en el qual agraeix que "el president (entrant, Donald) Trump hagi assenyalat que treballés amb (ells) per restaurar TikTok una cop prengui la presidència".

L'avís arriba després que el mandatari electe va afirmar que "molt probablement" donarà una pròrroga de 90 dies a TikTok per evitar-ne el tancament.

"Crec que certament això seria una opció que estudiaríem. L'ampliació de 90 dies es farà molt probablement perquè és apropiat. Ho hem d'estudiar amb cura. És un problema molt gran. Si decideixo fer això, probablement ho anunciaré dilluns", explicava Trump en unes declaracions a la cadena de televisió NBC.

La possibilitat de concedir aquesta moratòria --subjecta a condicions concretes-- està prevista a la llei aprovada l'any passat i declarada constitucional recentment. No obstant això, Trump només podria ordenar-la a partir de dilluns, quan prengui possessió.

Així, TikTok s'ha vist obligada a complir el seu advertiment de passar "a negre" si no rebia "claredat i garanties" sobre la seva situació legal abans d'aquest diumenge.