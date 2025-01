TikTok al·lega que deixarà de funcionar als EUA el 19 de gener tret que Biden faci una declaració "clara"

MADRID 18 gen. (EUROPA PRESS) -

La plataforma audiovisual TikTok ha afirmat aquest divendres que deixarà de funcionar als Estats Units a partir del 19 de gener tret que el govern del president, Joe Biden, faci una declaració "clara", després que el Suprem nord-americà avalés la llei que n'estipula la suspensió.

"Les declaracions emeses avui tant per la Casa Blanca de Biden com pel Departament de Justícia no han aconseguit brindar la claredat i la garantia necessàries als proveïdors de serveis que són fonamentals per mantenir la disponibilitat de TikTok per a més de 170 milions de nord-americans", ha afirmat la corporació a X.

D'aquesta manera, han alertat que "tret que l'administració Biden proporcioni immediatament una declaració definitiva per satisfer els proveïdors de serveis més crítics i garantir que no s'aplicarà cap mesura, lamentablement TikTok es veurà obligat a tancar el 19 de gener".

El Tribunal Suprem dels EUA va avalar aquest divendres la llei que estableix la suspensió de TikTok el 19 de gener a tot el país en acceptar com a vàlid el motiu esgrimit per les autoritats nord-americanes que apunten a la xarxa com una amenaça per a la seguretat dels nordamericans.

El govern dels EUA exigeix a TikTok que trenqui tots els vincles amb la seva matriu xinesa, ByteDance, en entendre que aquesta relació representa una amenaça per a la seguretat nacional i dels nordamericans, les dades dels quals podien acabar sense permís en mans de la potència asiàtica.

Així mateix, la Casa Blanca va explicar que serà la futura administració Trump, que comença la seva segona marxa dilluns vinent, 24 hores després de l'entrada en vigor de la llei, l'encarregada de "prendre les mesures necessàries" per aplicar la normativa, "per una simple qüestió de terminis".