MADRID 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) ha condemnat aquest dijous Birmània per cometre un genocidi en les operacions militars dutes a terme entre el 2016 i el 2017 contra la minoria musulmana rohingya a l'estat de Rakhine, on van morir prop de 10.000 persones.
El tribunal ha resolt ara que milers d'aquests civils rohingyes van ser "assassinats de manera violenta durant operacions de neteja" el 2017, tal com ha anunciat el jutge Yuji Iwasawa, que també ha reconegut atacs per part dels insurgents de l'Exèrcit de Salvació Rohingya d'Arakan (ARSA, per les seves sigles en anglès) contra posts de control militars i civils.
"És raonable inferir que les forces de Birmània van actuar amb intenció genocida", ha denunciat el jutge, que ha aclarit que "el context que va envoltar les operacions de neteja del 2017 va crear un ambient propici per a la violència perpetrada durant aquestes operacions per les forces de seguretat i va constituir la base de la intenció de Birmània de destruir una part d'aquest grup".
Així mateix, ha afirmat que les proves apunten que les forces de seguretat de Birmània --el govern de les quals estava encapçalat aleshores per la Lliga Nacional per a la Democràcia (LND), amb la premi Nobel de la Pau Aung San Suu Kyi com a líder 'de facto' i Htin Kyaw com a president en un sistema de poder compartit amb l'exèrcit-- "es van veure involucrades en assassinats indiscriminats".
També ha acusat les tropes de participar en execucions i fer ús de la violència sexual, a més d'"haver calat foc a habitatges de poblacions rohingyes" a zones concretes. El jutge ha destacat que aquestes forces "van perpetrar actes generalitzats de violència sexual, a més d'actes de violència extrema contra infants, i van atacar els rohingyes --els quals Birmània no considera ciutadans-- que fugien en massa cap a Bangladesh" durant el punt àlgid d'aquestes operacions, l'agost del 2017.
No obstant això, Iwasawa ha recordat que és responsabilitat de Gàmbia --que va presentar la demanda contra Birmània-- "demostrar les presumptes violacions de la Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi", i que això implica "corroborar que la intenció genocida és l'única inferència raonable que pot extreure's de les proves".