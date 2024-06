'The New York Times' demana a Biden que abandoni la cursa electoral

MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -

La junta editorial del diari nord-americà 'The New York Times' ha demanat al president del país, Joe Biden, que abandoni la cursa electoral després del pobre resultat del primer debat d'aquesta setmana contra el seu rival republicà, Donald Trump, una amenaça tan seriosa per a la nació que, jutja el mitjà, cal un candidat amb plenes facultats, cosa que l'actual mandatari no va demostrar durant l'acarament.

L'erràtic comportament de Biden durant el debat d'Atlanta ha disparat l'alarma en les files del Partit Demòcrata, segons van reconèixer desenes dels seus responsables poc després de la trobada. Incapaç de rebatre de manera coherent la successió de mentides de Trump, que sí que van impugnar a posteriori els mitjans nord-americans, el president tampoc no va aconseguir transmetre una visió coherent del seu pla de campanya i fins i tot va arribar a forcejar amb algunes frases durant el seu torn de paraula.

"El president va aparèixer dijous a la nit com l'ombra d'un gran servidor públic", lamenta el diari nord-americà. "Li va costar explicar el que aconseguiria en un segon mandat. Li va costar respondre a les provocacions de Trump. Li va costar responsabilitzar Trump de les seves mentides, els seus fracassos i els seus esgarrifosos plans, i en més d'una ocasió li va costar acabar una frase", afegeix la junta editorial.

Després de reconèixer Biden com un president "admirable" i d'assegurar que, en cas d'arribar fins al final, tindrà el seu suport de manera inequívoca, el mitjà demana un altre contendent més potent davant el qual, tem, sigui l'arribada d'un segon mandat de Trump, "sense cap tipus de restriccions" i sota la promesa d'"executar les seves promeses i amenaces més extremes".

El 'NYT' argumenta, a més, la premissa que "si Biden diu que el risc d'un segon mandat de Trump és tan gran com diu que és, i estem d'acord en què és enorme, la dedicació que ha exhibit cap a aquest país el deixa amb només una opció".

EL 'WASHINGTON POST' DEMANA REFLEXIÓ

Hores abans, un altre dels diaris més importants del país, el 'Washington Post', va recomanar a Biden que es prengués aquest cap de setmana per reflexionar sobre el seu futur.

Si bé el mitjà no va demanar al mandatari que deixés la carrera, sí que va sol·licitar a Biden que "faci un exercici d'introspecció" després d'una "calamitat" de debat. "Ha aconseguit que ens plantegem la legítima pregunta de si és capaç d'exercir quatre anys més en la feina més difícil del món", indica la junta editorial.

Per tant, "resulta essencial" que Biden consulti durant les pròximes hores "amb la seva família i amb els seus assessors" si el seu propòsit de presentar-se a la reelecció "redunda en el millor interès del país".