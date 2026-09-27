Tesoro d'EUA confirma gestions internacionals per aïllar a Teheran i celebra el veto a les aerolínies iranianes

Andrew Devereaux / Zuma Press / Europa Press
MADRID 27 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari del Tresor d'Estats Units, Scott Bessent, ha confirmat aquest dissabte l'enviament d'alts funcionaris a diversos països per endurir l'aïllament econòmic sobre Iran, al mateix temps que ha celebrat les noves sancions dirigides contra la banca i les aerolínies de Teheran.
En el marc de la 'guerra econòmica' que la Casa Blanca planteja contra el país iranià, els nous moviments dirigits pel Tresor "estan donant resultats", segons ha afirmat el secretari Bessent.
"Sota la meva direcció, es van enviar equips a tothom per dialogar amb països i exigir accions contra el règim iranià. Aquests esforços estan donant resultats", ha assegurat Bessent en una publicació a les seves xarxes socials.
Així mateix, el mandatari nordamericà ha revelat que, després del llançament de la nova campanya econòmica contra Iran denominada com a 'Operació Marginat Econòmic' i anunciada el passat 20 d'agost, el Tresor ha imposat mesures financeres selectives contra bancs i proveïdors de serveis d'aviació.
En col·laboració amb aquests esforços, la cartera ha anunciat que Turquia i Oman han signat el cessament de l'aerolínia iraniana Mahan Air als seus països. Així mateix, Unió dels Emirats Àrabs ha suspès tots els vols d'aerolínies amb seu a Teheran i, junt amb Turquia, han deixat de realitzar transaccions amb el país islamista.
"Fins i tot els líders d'Iran han reconegut el cost econòmic de la guerra, ja que el valor del rial (moneda oficial iraniana) ha caigut a mínims històrics. Agraeixo als governs del Regne Unit, Turquia, Oman i els Unió dels Emirats Àrabs. Continuarem treballant junts, ja que queda molt per fer per impedir que Teheran dugui a terme la seva agenda terrorista", ha conclòs.
Dilluns passat, Bessent va assegurar que "totes" les aerolínies iranianes deixarien de funcionar a partir del passat 23 de setembre, a causa de les sancions imposades per l'Administració Trump.