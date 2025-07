Un terratrèmol de magnitud 8,8 davant de Rússia provoca alertes de tsunami a gran part del Pacífic

Les alarmes salten a Rússia, els Estats Units, el Japó, Indonèsia, el Perú, Mèxic i la Xina, entre d'altres

Prop de dos milions de persones són evacuades en territori japonès, mentre que Moscou decreta l'estat d'emergència a les illes Kurils

MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

Un terratrèmol de 8,8 en l'escala Richter ha estat registrat aquest dimecres a la península de Kamtxatka, a l'extrem oriental de Rússia, i ha provocat alertes de tsunami a gran part del Pacífic, especialment en territori japonès, on dos milions de persones ja han estat evacuades.

El sisme, que inicialment ha estat catalogat com un terratrèmol de magnitud 7,7, ha tingut lloc a les 8.25 del matí (hora de Rússia) i ha portat el Govern rus ha decretar l'estat d'emergència al nord de les illes Kurils. "S'ha declarat una amenaça de tsunami i s'està aclarint quina força tenen les ones", ha explicat Vladímir Solodov, governador de Kamtxatka.

"Insto tothom a no acostar-se a la costa i seguir els anuncis per megafonia", ha advertit en un missatge en el qual ha demanat a la població que "mantingui la calma perquè no s'escampi el pànic".

Així mateix, les autoritats russes han informat d'una alerta de tsunami a la badia d'Avatxa, al sud-est de la península, i s'ha fet ressò de l'esfondrament de la façana d'una escola bressol, si bé no hi havia nens a l'interior. "Els treballadors han sortit a temps", han dit.

Posteriorment, el responsable de Salut de Kamtxatka, Oleg Melnikov, ha assenyalat que diverses persones han resultat ferides a conseqüència del sisme, cap en estat de gravetat, si bé no ha precisat el nombre exacte d'afectats.

Una mica més al sud, a les illes Kurils, que Rússia es disputa amb el Japó, el governador Valeri Limarenko ha assenyalat que el terratrèmol ha afectat Sévero-Kurilsk", una illa molt propera a Kamtxatka que forma part de l'arxipèlag de les Kurils.

"S'ha emès una alerta per tsunami i s'està evacuant els residents de la zona potencialment perillosa cap a terrenys més elevats", ha anunciat hores abans que els serveis d'emergències hagin evacuat 2.700 persones, inclosos 600 menors, a zones segures d'aquestes illes.

"Segons les dades preliminars, no hi ha danys greus ni víctimes", ha assegurat, després d'indicar així mateix que "els serveis d'emergència treballen amb reforços i la situació està sota control".

Poc després, el Centre de Vigilància de Tsunamis de Kamtxatka ha informat el Ministeri d'Emergències rus que una ona ha provocat inundacions a la ciutat portuària de Sévero-Kurilsk, segons han publicat a Telegram.

ALERTES EN ALTRES PAÏSOS DE LA REGIÓ

El Govern japonès ha ordenat l'evacuació de dos milions de persones que resideixen a zones costaneres per evitar víctimes mortals i ferits després de l'arribada de les ones a la costa. Això afecta principalment zones de Hokkaido, Aomori, Iwate, Fukushima, Chiba, Ibaraki i Wakayama, entre d'altres, on es preveu que les ones arribin als tres metres d'altura.

Així, els treballadors de la central nuclear de Fukushima --que va patir un greu accident nuclear el 2011 després d'un terratrèmol i un tsunami-- han estat evacuats com a mesura de prevenció, si bé l'empresa que gestiona la central, TEPCO, no ha registrat "anomalies", segons informacions de la cadena NHK.

Les autoritats del Canadà també han informat del terratrèmol i han emès alertes de tsunami, igual que els Estats Units, que han alertat els residents de Hawaii i diverses zones d'Alaska, a més de l'illa de Guam. Mentrestant, tots els estats de la costa oest nord-americana estan en estat d'alerta per la possible arribada de les ones al seu litoral.

Per la seva banda, el governador de Hawaii, Josh Green, ha informat la població que les autoritats activaran les sirenes hores abans que impacti el tsunami. Igualment, ha advertit els ciutadans que "no s'arrisquin i s'allunyin de la línia de costa quan l'ona s'acosti".

Així mateix, les autoritats d'Indonèsia han declarat l'alerta per tsunami però han assegurat que han començat a evacuar la població de la província de Cèlebes Nord com a "mesura de precaució". El cap de l'Agència Nacional de Mitigació de Desastres (BNPB), Adolf Tamengkel, ha aclarit que l'illa "està preparada" i ha expressat que "confia a poder evitar qualsevol víctima o ferit".

A més a més, diversos països de l'Amèrica Llatina han emès alertes de manera generalitzada. El president de Xile, Gabriel Boric, ha indicat a través de les xarxes socials que les regions més afectades seran les d'Atacama, Coquimbo i Valparaíso.

Les autoritats d'Equador, Colòmbia, Guatemala, Costa Rica i el Perú han emès advertiments similars, i Mèxic ha demanat a la població que ara com ara eviti les zones costaneres. En aquest sentit, han mobilitzat efectius als possibles llocs de l'impacte.

Per la seva banda, les autoritats de la Xina han destacat que s'espera que un tsunami afecti diverses zones de l'est del país, mentre que les autoritats de França han decretat un advertiment als seus territoris de la Polinèsia, on s'esperen ones de fins a gairebé tres metres d'altura.