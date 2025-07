Un terratrèmol de magnitud 8,7 provoca alertes de tsunami a l'est de Rússia, el Japó, Alaska i Hawaii

MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

Un terratrèmol de magnitud 8,7 en l'escala Richter a la costa de Kamxatka, a l'extrem oriental de Rússia, ha provocat alertes de tsunami a la costa pacífica russa i als estats nord-americans d'Alaska i Hawaii, mentre que s'han notificat advertiments per a Guam i també al Japó.

"El terratrèmol d'avui ha estat una seriosa prova per tots nosaltres. Segons estimacions preliminars dels sismòlegs, la magnitud del tremolor va ser de 7,7 - 7,9", ha afirmat el governador del Krai de Kamxatka --a l'extrem oriental de Rússia--, Vladímir Solodov, a través del seu canal de Telegram, abans que el Centre d'Alerta de Tsunamis dels Estats Units actualitzés la xifra a 8,7.

Les autoritats dels Estats Units han recollit també el terratrèmol i han notificat alertes de tsunami a Hawaii i diverses zones d'Alaska. Mentrestant, tots els estats de la costa oest nord-americana romanen en estat de vigilància per la possible arribada de les ones al seu litoral.