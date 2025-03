Un terratrèmol de magnitud 7,7 sacseja Myanmar i també provoca sismes a Tailàndia i la Xina

MADRID 28 març (EUROPA PRESS) -

Un terratrèmol de magnitud 7,7 en l'escala oberta de Richter ha sacsejat aquest divendres el centre de Myanmar, amb l'epicentre prop de la ciutat de Mandalay, després que mitjans locals hagin informat sobre desenes de víctimes a causa del sisme, que també s'ha deixat sentir a països com la Xina i Tailàndia, a la capital del qual, Bangkok, s'han ensorrat diversos edificis.

El Servei Geològic dels Estats Units (USGS) ha indicat que l'epicentre s'ha situat prop de Sagaing, una localitat a la vora del riu Ayeyarwady i coneguda per ser un important centre monàstic situada a menys de 20 quilòmetres de Mandalay.

Així mateix, ha ressaltat que l'hipocentre s'ha situat a uns deu quilòmetres de profunditat i que poc després del primer sisme s'ha registrat un segon terratrèmol de magnitud 6,4 en l'escala oberta de Richter amb epicentre en aquesta mateixa zona del centre de Myanmar.

En vista de la situació, el Consell Estatal Administratiu i de Planificació birmà ha declarat l'estat d'emergència a la capital, Nay Pyi Taw, i a Sagaing, Mandalay, Magway, Bago i Shan, alhora que ha ordenat analitzar l'extensió dels danys, segons el portal 'Eleven Myanmar'.

Segons les informacions recollides pel portal 'Mizzima', pel cap baix 21 persones han mort causa de l'ensorrament de diversos edificis, de les quals 14 per l'esfondrament d'una mesquita a Taungoo i cinc nens més en un altre monestir d'aquesta mateixa ciutat.

Així mateix, dues persones han mort per l'ensorrament d'una mesquita en una universitat de Pyaw Bwe, mentre que a Aungpan s'ha esfondrat un hotel, sense que els equips de rescat hagin aconseguit accedir a hores d'ara a l'immoble. A més a més, diversos edificis s'han ensorrat a Mandalay, sense que ara com ara hi hagi informacions sobre víctimes.

La potència del terratrèmol ha fet que s'hagi sentit a zones de la província xinesa de Yunnan, a la frontera amb Myanmar, i a Bangkok, on almenys 43 treballadors han quedat atrapats entre la runa d'un edifici a l'àrea del mercat de Chatuchak, el més gran del país.

Per tot plegat, la primera ministra tailandesa, Paetongtarn Shinawatra, ha emès una alerta nacional per demanar a la població que estigui atenta a possibles rèpliques, i ha ordenat posar en marxa una resposta coordinada per fer front a la crisi, tal com ha recollit el diari tailandès 'The Nation'.