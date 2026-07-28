Un terratrèmol de magnitud 7,1 sacseja el sud-oest del país i deixa almenys 50 ferits

MADRID, 28 jul. (EUROPA PRESS) -
Un terratrèmol de magnitud 7,1 en l'escala oberta de Richter ha sacsejat aquest dimarts a primera hora la prefectura de Kumamoto, a l'illa de Kyushu, on ara per ara s'han registrat pel cap baix 50 ferits, segons han indicat les autoritats nipones, que han emès una alerta de tsunami al sud-oest del país que ja ha estat retirada.
El Centre Mèdic Regional del Nord de la ciutat de Yatsushiro, al municipi de Hikawa, ha indicat que els ferits han estat traslladats a diversos hospitals de la zona, dels quals una desena provenien d'un asil de la ciutat, on centenars de persones s'han dirigit a l'Ajuntament.
Aquest terratrèmol, que ha tingut lloc a les 16.27 hores (hora local) i té l'hipocentre a una profunditat de 10 quilòmetres, s'ha vist seguit per un segon sisme de magnitud 6,1, també a Kumamoto, a les 17.08 hores (hora local) i a poca profunditat.
En total, uns 48.000 habitatges s'han vist afectats per una forta apagada i 500 més han patit talls en el subministrament de gas.
El portaveu del Govern nipó, Minoru Kihara, ha explicat durant una conferència de premsa que "atesa la quantitat de zones sense subministrament d'aigua, es disposarà d'ajuda específica", tal com ha recollit la cadena de televisió NHK.
"Estem utilitzant helicòpters de la policia, el cos de bombers i l'exèrcit per analitzar la situació des de l'aire i entendre quins danys s'han produït. Quan puguem, n'informarem i engegarem els treballs per ajudar la població", ha afirmat.
Prèviament, les autoritats han demanat a la població mantenir-se allunyats de la zones costaneres i han destacat que la intensitat del sisme és de 7, la més alta en l'escala japonesa, a zones d'Uki i Hikawa, mentre que ha arribat al grau sis en àrees circumdants, segons informacions de l'agència de notícies Kyodo.
A hores d'ara, s'ha descartat que hi hagi problemes a la central nuclear de Sendai, a Kagoshima, a més de la de Gnekai, a la prefectura de Saga, tal com ha explicat la companyia elèctrica de Kyushu.
Per la seva banda, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha demanat "mantenir-se alerta davant la possibilitat que es produeixin més terratrèmols de magnituds similars" i ha confirmat que l'executiu està "analitzant la situació i els possibles danys causats" pels sismes.