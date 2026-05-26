Un terratrèmol de magnitud 6,9 sacseja la regió del nord d'Antofagasta a Xile

MADRID, 26 maig (EUROPA PRESS) -
Un terratrèmol de magnitud 6,9 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest dilluns per la nit a la regió xilena d'Antofagasta, al nord del país, sense que de moment hagin estat registrades "grans afectacions", ni danys personals o estructurals.
L'epicentre d'aquest tremolor de magnitud 6,9 es localitza a 20 quilòmetres al nord de la ciutat de Calama, amb una profunditat de més de 100 quilòmetres, segons les informacions del Centre Sismològic Nacional de Xile, recollides pel Sistema Nacional de Prevenció i Resposta davant de Desastres (SENAPRED), que "continua avaluant l'afectació a persones i danys a infraestructura i serveis bàsics".
En aquest sentit, el sotssecretari de l'Interior de Xile, Máximo Pavez, ha defensat que la regió es manté "operativa" i "sense grans afectacions", mentres que a Calama "hi ha 22.282 llars sense subministrament elèctric i 3.000 llars sense aigua potable producte del trencament d'una matriu".