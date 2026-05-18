Un terratrèmol de magnitud 5.2 sacseja la Xina i deixa almenys dos morts i un desaparegut

MADRID, 18 maig (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han mort i una altra ha desaparegut després d'un terratrèmol registrat a la matinada d'aquest dilluns a la ciutat de Liuzhou, al sud de la Xina, amb una magnitud de 5,2 graus a l'escala de Richter.
Així ho ha confirmat el Centre de Xarxes Sismològiques de la Xina, d'acord amb informacions recollides per l'agència de notícies Xinhua, que indica que el sisme ha estat registrat a una profunditat de vuit quilòmetres.
Per executar les tasques de rescat, les autoritats locals han enviat a més de mig centenar de bombers, així com 315 efectius, al lloc dels fets, segons ha agregat el Ministeri de Gestió d'Emergències.