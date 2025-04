El terratrèmol a Birmània ja deixa 3.471 morts i el nombre de ferits ascendeix a 4.671

MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -

La xifra de víctimes a causa del terratrèmol de magnitud 7,7 registrat el 28 de març al centre de Birmània, que va sacsejar també la Xina i Tailàndia, ha augmentat a 3.471 morts, segons les últimes estimacions que ha publicat aquest diumenge la junta militar que dirigeix el país asiàtic i que comprenen setze morts més que el recompte previ de dissabte.

El recompte anterior reflectia 3.455 morts i 4.840 ferits, així com 214 desapareguts, mentre que l'estimació d'aquest diumenge rebaixa els ferits a 4.671 i manté la xifra de persones desaparegudes, segons ha fet saber l'agència oficial de notícies xinesa Xinhua, citant el diari oficial 'The Mirror'.

Les organitzacions de rescat locals i internacionals han socorregut 653 persones atrapades en edificis després del terratrèmol i han recuperat 682 cossos d'entre els enderrocs durant les últimes hores, d'acord amb la informació del diari estatal birmà.

No obstant això, mitjans com l'emissora 'Democratic Voice of Burma' afirmen comptar amb informacions confirmades sobre la mort de 4.173 persones, a les quals se sumen 6.168 ferits i 769 desapareguts fins a aquest passat dissabte, unes xifres que no estan confirmades per la junta militar birmana.

El país es troba sumit en una greu crisi des del cop d'estat de febrer del 2021, perpetrat per l'exèrcit per anul·lar els resultats de les eleccions generals de novembre del 2020. La repressió posterior va derivar en una guerra civil que ha tingut un enorme impacte sobre la situació al país, ara agreujada pel sisme.