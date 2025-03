MADRID 29 març (EUROPA PRESS) -

La junta militar de Birmània ha informat aquest dissabte que almenys 1.644 persones han mort com a conseqüència del terratrèmol de divendres al centre del país.

El nombre de ferits ha arribat als 3.408 i 139 persones continuen desaparegudes, d'acord amb l'últim recompte publicat als mitjans oficials del país.

El Comitè Internacional de la Creu Roja ha avisat aquest dissabte que la situació a Birmània continua sent crítica 24 hores després del sisme, especialment a les zones de Sagaing, Mandalay i la capital, Nay Pyi Taw.

Les xarxes de comunicació i de subministrament energètic encara estan caigudes a diverses zones del país i la mobilització internacional només ha començat fa unes poques hores en un país que porta anys sota la devastació de la guerra civil després del cop d'estat militar del 2021.

Països com la Xina han començat a desplegar en les útimas hores els seus equips d'experts en salvament mentre que la Unió Europea ha anunciat 2,5 milions d'euros en ajuda per a Birmània per als afectats pel terratrèmol de magnitud 7,7 que s'ha deixat sentir també a Tailàndia, on hi ha almenys una desena de morts, vuit d'ells en el col·lapse d'un gratacel que ha sepultat desenes de treballadors de la construcció.