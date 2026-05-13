Un terratrèmol de 4,6 graus sacseja Teheran, sense provocar danys materials ni humans

MADRID, 13 maig (EUROPA PRESS) -
La ciutat de Teheran, capital de l'Iran, ha registrat un terratrèmol de 4,6 graus a l'escala de Richter sense que hagi produït danys materials ni humans.
Així ho ha confirmat el Centre Sismològic del país, d'acord amb l'informe preliminar recollit per l'agència semioficial iraniana Mehr en relació amb aquest sisme que, segons el president de la Mitja Lluna Vermella iraniana, Pirhossein Kolivand, "no ha causat danys materials ni humans".
Concretament, la tremolor ha ocorregut prop de la ciutat de Pardis, a la frontera entre les províncies de Teheran i Mazandaran, amb una profunditat de deu quilòmetres.