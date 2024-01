La tempesta Isha deixa sense llum més de 55.000 llars al Regne Unit

MADRID, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

La tempesta Isha ha deixat sense llum més de 55.000 llars al Regne Unit a causa d'unes fortes ratxes de vent que en alguns casos s'han acostat als 160 quilòmetres per hora i per unes pluges que han provocat l'activació de més de 80 alertes per inundació.

Irlanda del Nord és la part més afectada pels talls d'energia, amb més de 45.000 casos, seguida pel nord-oest d'Anglaterra (8.000 talls), Gal·les (3.000 interrupcions d'electricitat) i Cornualla, amb alguns centenars, segons ha informat la cadena britànica BBC.

A més a més, Escòcia ha registrat una "rara alerta roja" per forts vents que han durat més d'una hora, especialment a la zona nord.

El temporal ha provocat que nombroses companyies de ferrocarril hagin cancel·lat el servei, que depenent de la zona on operen ha estat total o parcial. A aquestes cancel·lacions també s'hi han unit l'Aeroport de Belfast i altres aeròdroms han experimentat retards i desviaments.

Els pronòstics preveuen una reducció de la força del vent al llarg d'aquest dilluns al matí, tot i que continuarà en vigor una alerta groga fins al migdia.