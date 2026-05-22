Teheran titlla d'"il·legal i injustificada" la decisió dels EUA de sancionar a l'ambaixador iranià al Líban

MADRID, 22 maig (EUROPA PRESS) -
Les autoritats iranianes han titllat aquest divendres d'"il·legal i injustificada" la decisió adoptada pel Departament del Tresor dels Estats Units d'imposar sancions contra nou persones, entre elles l'ambaixador de l'Iran al Líban, Mohamad Reza Sheibani, a les quals acusa de tractar d'impedir el desarmament del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, considerat per Washington com una organització terrorista.
"L'Iran ha condemnat enèrgicament la mesura il·legal i injustificada del Departament del Tresor dels Estats Units de sancionar a Mohamad Reza Sheibani, ambaixador designat de la República Islàmica de l'Iran a Beirut", ha recalcat el Ministeri d'Exteriors de la República Islàmica en un comunicat en relació amb aquest diplomàtic que va ser declarat a la fi del març passat 'persona non grata' i amb ordre d'expulsió per part de les autoritats libaneses.
Aquesta decisió, ha defensat la cartera, encarna un "exemple més" de la "rebel·lió i menyspreu de la classe dirigent nord-americana cap als principis establerts del Dret Internacional i la Carta de Nacions Unides".