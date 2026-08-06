Tedros urgeix a intensificar de forma "massiva" la resposta al brot d'ebola a RDC

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MADRID, 6 ago. (EUROPA PRESS) -
El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertit sobre la necessitat d'intensificar de manera "urgent" i "massiva" la resposta al que s'ha convertit en el brot d'ebola més letal registrat a República Democràtica del Congo (RDC).
"El brot s'està propagant més ràpid del que podem ampliar la nostra resposta, i els nous casos s'han duplicat en alguns focus de la malaltia només durant l'última setmana", ha alertat Tedros en un missatge a xarxes en el qual ha cridat a "intensificar de forma urgent i massiva tots els esforços, en tots els pilars de resposta i per part de tots els socis".
D'acord amb l'últim balanç de l'Institut Nacional de Salut Pública del país africà, fins avui s'han registrat 3.874 casos confirmats, dels quals 717 es troben en situació d'aïllament o hospitalitzats.
De la mateixa manera, l'autoritat sanitària ha assenyalat que mentre 749 pacients s'han recuperat des de l'inici de la pandèmia, 1.751 han perdut la vida per compte de la malaltia, elevant la taxa de mortalitat al 45,1%.
Aquest brot del cep Bundibugyo, per la qual encara no existeix vacuna aprovada, va ser declarat el passat 15 de maig i, segons l'Institut sanitari, es manté a les cinc províncies afectades: Alt Uélé, Ituri, Kivu Nord, Kivu Sud i Tshopo, amb 51 zones sanitàries impactades pel virus.