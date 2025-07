El TEDH rebutja suspendre la sentència de cinc anys d'inhabilitació a Le Pen

MADRID 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha rebutjat aquest dimecres la sol·licitud de mesures provisionals de la líder de Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, per suspendre l'execució de la seva sentència a cinc anys d'inhabilitació per malversació de fons europeus.

Els set jutges que formen la sala han desestimat per unanimitat la sol·licitud després d'al·legar que no ha quedat demostrada "l'existència d'un risc imminent de dany irreparable a un dret protegit per la convenció o els seus protocols".

La defensa havia sol·licitat al TEDH que ordenés a les autoritats franceses aixecar la prohibició a Le Pen de presentar-se als comicis del 2027 per evitar una "violació greu i irreparable" dels seus drets i dels seus votants en virtut de l'article 3 sobre eleccions lliures.

Le Pen va ser condemnada a quatre anys de presó, dos dels quals ferms, a més de cinc anys d'inhabilitació, per malversar fons europeus per un valor de 2,9 milions d'euros. La líder ultradretana també va ser condemnada a pagar una multa de 100.000 euros.

Vuit diputats més de Reagrupament Nacional van ser declarats culpables del mateix delicte per la contractació de falsos assistents parlamentaris en què es van desviar fons per pagar treballadors del partit entre 2004 i 2016.