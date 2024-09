Tanquen les urnes a Sri Lanka en "les eleccions més pacífiques" de la història del país

MADRID, 21 set. (EUROPA PRESS) -

Aquest dissabte s'han celebrat eleccions presidencials a Sri Lanka en una cita que ha estat qualificada com "la més pacífica" de la història del país, segons la Comissió Electoral, i fins les 14.00 hores (10.30 hores a l'Espanya peninsular) s'havia registrat una participació superior al 60 per cent.

El president de la Comissió Electoral, R.M.A.L. Ratnayake ha subratllat que "aquestes eleccions passaran a la història com les més pacífiques a Sri Lanka", segons recull el diari singalès 'The Daily Mirror'. Ratnayake ha subratllat així que "no s'ha informat d'incidents violents durant el període de votació".

El procés ha començat a les 7.00 hores (3.30 hores a l'Espanya peninsular) i ha acabat amb el tancament d'urnes a les 16.00 hores (12.30 a l'Espanya peninsular) i ja hauria d'haver començat el recompte. En total, s'han habilitat 13.421 centres de votació per als 17.140.354 ciutadans singalesos inclosos en el cens.

L'electorat de Sri Lanka triarà en aquests comicis el novè president del país després que la dimissió de Gotabaya Rajapaksa va provocar que el Parlament designés per al càrrec el fins llavors primer ministre, Ranil Wickremesinghe, malgrat les exigències dels manifestants perquè abandonés el lloc per la greu crisi econòmica.

Rajapaksa es va veure forçat a fugir del país el juliol del 2022 i dimitir enmig d'unes massives mobilitzacions contra la crisi econòmica. Ara 38 candidats, una xifra rècord, es disputen la Presidència.