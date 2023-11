Tancat l'aeroport d'Hamburg (Alemanya) per la irrupció d'un home armat amb una nena d'ostatge

MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

Un home armat ha irromput amb el cotxe a l'aeroport de la ciutat d'Hamburg, Alemanya, aquest dissabte, amb una nena com a ostatge en el que, segons els investigadors, sembla una disputa per la custòdia de la menor i que ha causat el tancament del lloc i la cancel·lació de tots els vols.

L'home, de presumptament 35 anys, ha entrat a l'aeroport cap a les 20.00 hores (hora local) i ha arribat fins a la pista d'aterratge, on ha disparat l'arma un parell de vegades i ha llançat dues ampolles cremant, "una espècie de cocktails molotov", que ja han estat extingides pels bombers de l'aeroport, ha informat una portaveu de la Policia Federal al diari 'Welt'.

L'esposa de l'home, que era a Stade, a prop d'Hamburg, havia denunciat prèviament a la Policia Estatal un possible segrest de nens, ha afirmat la portaveu, per la qual cosa "estem assumint una situació d'ostatges".

"Donem per descomptat que el rerefons de l'operació és un conflicte de custòdia", ha publicat la policia d'Hamburg en el seu compte d'X poc abans de mitjanit.

La portaveu ha relatat que actualment estan tenint "bon contacte amb el perpetrador", amb el qual s'està negociant en turc i ha afegit que "aquí confiem en una solució negociada".

S'ha mostrat positiva sobre el fet que les discussions es perllonguessin durant tant temps: "És un senyal absolutament bo". "Ell està davant nostre. Vol parlar amb nosaltres i ho valorem inicialment com a molt positiu", ha emfatitzat i ha explicat que al lloc hi ha un grup especial de policia i psicòlegs policials.

Els passatgers que estaven als avions de pista han hagut de ser evacuats i traslladats a un hotel proper. De moment, la policia no té informació de ferits, inclosos el perpetrador i la menor.

La pàgina web de l'aeroport ha dit que, "a causa d'una mesura de la Policia Federal, actualment no és possible realitzar enlairaments ni aterratges", informació a la qual la portaveu de l'aeroport ha afegit que normalment hi hauria sis enlairaments entre el tancament oficial de l'aeroport a les 20.24 hores i el final de les operacions a les 23.00 hores i s'esperaven 21 aterratges. Uns 3.200 passatgers s'han vist afectats aquest dissabte a la nit i, aquest diumenge, ara com ara, l'aeroport continua tancat.